6 мая Александр Гвоздик провел свой второй поединок после трехлетнего перерыва. В андеркарде шоу Сауль Альварес – Джон Райдер украинец досрочно финишировал экс-чемпиона Европы по версии WBO Ричарда Болотника.
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Гвоздик: Сделан важный шаг
После победы 36-летний украинец поделился своими эмоциями и планами.
"Великолепное чувство снова почувствовать себя в обойме, спасибо своей команде и моим ребятам, которые прилетели меня поддержать.
Важный шаг сделан, жду новых вызовов в будущем", – написал Гвоздик на своей странице в Instagram.
Отметим, что победа над Болотником стала второй подряд для Гвоздика по возвращении на ринг. В феврале этого года Александр в тренировочном режиме разобрался с мексиканским ноунеймом Хосе Обанда.
Что дальше?
Как неоднократно заявлял сам Гвоздик, его цель взять реванш у Бетербиева за досадное поражение в 2019 году и стать чемпионом мира. Пока неизвестно, кто станет его следующим соперником. Сразу получить в соперники Бетербиева или Бивола будет сложно, ведь у Александра нет контракта с промоутерской компанией. Чтобы выйти на титульный поединок, Гвоздику нужно по меньшей мере одержать еще одну победу.