Комітет з питань етики та чесної гри Української асоціації футболу (УАФ) відкрив справу проти Олега Смалійчука, співвласника ФК "Карпати".

Як повідомив Сергій Болотніков, ведучий футбольного Youtube-шоу "ТаТоТаке", справу порушено за спробу стимулювати суперників інший львівської команди – "Руху", який виступає у Першій лізі.

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"Мені цікаво залучав чи хтось до відповідальності Ігоря Суркіса, який відкрито говорив, що стимулювання всіх суперників "Шахтаря", – запитав Болотніков.

Карпати – Рух: причина конфлікту

"Карпати" виключили з УПЛ. Підопічні Романа Санжара не поїхали на матчі 24-го та 29-го турів УПЛ проти "Маріуполя", посилаючись на брак фінансування в розмірі 1,5 мільйона гривень.

Григорій Козловський запропонував профінансувати всі виїзні матчі "Карпат" до кінця сезону, але, схоже, львівський клуб не прийняв цю пропозицію.

Після заяви Козловського "Карпати" заплатили замість "Руха" штраф на суму 255 тисяч гривень. Ці гроші першоліговий клуб зобов'язаний був перерахувати як штраф за систематичне невикористання ігрових м'ячів Select.