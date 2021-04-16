Накануне первого матча эксперты и игроки команд поделились своими ожиданиями от этого противостояния.

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Генеральный директор УХЛ Сергей Варламов:

– Сокол и Донбасс добавляют интриги украинскому хоккею. Также финал между этими командами повлияет и на популяризацию хоккея. Сокол проводит первый сезон после возрождения и уже в финале. Это очень хорошо. Я думаю, что это большой шаг для украинского хоккея.

Бывший тренер Днепра Дмитрий Пидгурский:

– Это будет хороший финал, в котором сойдутся два титулованных клуба. За один из них мне пришлось даже поиграть. Если говорить о финале, то я думаю, что команды подарят красочный и интригующий хоккей. Да, Донбасс более искусная команда, а Сокол – боевой. Я считаю, что будет интересный финал.

Спортивный директор УХЛ Александр Победоносцев:

– В этом году вывеска финала громко звучит: Сокол – Донбасс. Это неоднократные чемпионы Украины. Поэтому нас ждет отличный десерт и кульминация всего сезона. Ждем бескомпромиссной борьбы, а в финале пусть победит сильнейший.

Игрок Донбасса Виктор Захаров:

– Ситуация в прошлом сезоне вышла неординарной. Мы одна из лиг, которая сумела закончить прошлый чемпионат и сразу начать новый. Хочу за это поблагодарить УХЛ, что доиграли турнир. У нас не было отдыха перед новым сезоном. Я думаю, что этот регулярный чемпионат мы прошли по накатанной.

Игрок Сокола Умед Гильманов:

– В финальных играх будет совсем другое настроение, чем в регулярном чемпионате. Донбасс – мастерская команда, а вот мы – Сокол – азартная и молодая. Мы играем в активный хоккей, прессингуем и стараемся бросать по воротам со всех позиций. Я считаю, что это наш главный козырь.

Напомним, что финальная серия плей-офф УХЛ стартует в Дружковке, где 16 и 18 апреля в 18:00 и 17:00 соответственно команды сыграют стартовые матчи. После этого 21 и 23 апреля финал переедет в Киев, где в 18:00 клубы сыграют в последующие два матча. В случае необходимости, команды проведут решающие матчи 26, 28 и 30 апреля для определения чемпиона. Отметим, что пятый и седьмой матчи будут сыграны на домашней арене донецкого клуба.

Напомним, что финальная серия плей-офф чемпионата УХЛ будет сыграна до четырех побед одной из команд.