Напередодні першого матчу експерти та гравці команд побілилися своїми очікуваннями від цього протистояння.

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Генеральний директор УХЛ Сергій Варламов:

– Сокіл та Донбас додають інтриги українському хокею. Також фінал між цими командами вплине і на популяризацію хокею. Сокіл проводить перший сезон після відродження і вже в фіналі. Це дуже добре. Я думаю, що це великий крок для українського хокею.

Колишній тренер Дніпра Дмитро Підгурський:

– Це буде гарний фінал, в якому зійдуться два титулованих клуби. За один з них мені довелося навіть пограти. Якщо говорити про фінал, то я думаю, що команди подарують барвистий і інтригуючий хокей. Так, Донбас більш майстерна команда, а Сокіл – бойовий. Я вважаю, що буде цікавий фінал.

Спортивний директор УХЛ Олександр Побєдоносцев:

– Цього року вивіска фіналу голосно звучить: Сокіл – Донбас. Це неодноразові чемпіони України. Тому нас чекає відмінний десерт і кульмінація всього сезону. Чекаємо безкомпромісної боротьби, а в фіналі нехай переможе найсильніший.

Гравець Донбасу Віктор Захаров:

– Ситуація в минулому сезоні вийшла неординарною. Ми одна з ліг, яка зуміла закінчити минулий чемпіонат і відразу почати новий. Хочу за це подякувати УХЛ, що дограли турнір. У нас не було відпочинку перед новим сезоном. Я думаю, що цей регулярний чемпіонат ми пройшли по накатаній.

Гравець Сокола Умед Гільманов:

– У фінальних іграх буде зовсім інший настрій, ніж в регулярному чемпіонаті. Донбас – майстерна команда, а ось ми – Сокіл – азартна і молода. Ми граємо в активний хокей, пресингуємо і намагаємося кидати по воротах з усіх позицій. Я вважаю, що це наш головний козир.

Нагадаємо, що фінальна серія плей-офф УХЛ стартує в Дружківці, де 16 та 18 квітня о 18:00 і 17:00 відповідно команди зіграють стартові матчі. Після цього 21 та 23 квітня фінал переїде до Києва, де о 18:00 клуби зіграють у наступні два матчі. У разі потреби, команди проведуть вирішальні матчі 26, 28 та 30 квітня для визначення чемпіона. Відзначимо, що п'ятий і сьомий матчі будуть зіграні на домашній арені донецького клубу.

Нагадаємо, що фінальна серія плей-офф чемпіонату УХЛ буде зіграна до чотирьох перемог однієї з команд.