Запланированный на 22 августа поединок между британцем Диллианом Уайтом (28-1, 17 КО) и россиянином Александром Поветкиным (35-2-1, 24 КО) может не состояться.

Причина в том, что один из членов команды российского экс-чемпиона мира заразился CОVID-19. Об этом сообщил в Twitter телеканал Sky Sports Boxing.

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"Эдди Хирн сказал, что Валерий Макаренко, один из угловых Александра Поветкина, сдал положительный тест на коронавирус. Команды Диллиан Уайта и Александра Поветкина будут продолжать тестироваться в ближайшие сутки", – говорится в сообщении.

Уайт-Поветкин: главное