Запланований на 22 серпня поєдинок між британцем Ділліаном Уайтом (28-1, 17 КО) і росіянином Олександром Повєткіним (35-2-1, 24 КО) може не відбутися.

Причина в тому, що один з членів команди російського екс-чемпіона світу заразився CОVID-19. Про це повідомив у Twitter телеканал Sky Sports Boxing.

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"Едді Хірн сказав, що Валерій Макаренко, один з кутових Олександра Повєткіна, здав позитивний тест на коронавірус. Команди Ділліан Уайта і Олександра Повєткіна будуть продовжувати тестуватися в найближчу добу", – йдеться в повідомленні.

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