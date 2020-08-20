У команді росіянина Повєткіна виявлили коронавірус, бій з Уайтом під загрозою зриву
Запланований на 22 серпня поєдинок між британцем Ділліаном Уайтом (28-1, 17 КО) і росіянином Олександром Повєткіним (35-2-1, 24 КО) може не відбутися.
Причина в тому, що один з членів команди російського екс-чемпіона світу заразився CОVID-19. Про це повідомив у Twitter телеканал Sky Sports Boxing.
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"Едді Хірн сказав, що Валерій Макаренко, один з кутових Олександра Повєткіна, здав позитивний тест на коронавірус. Команди Ділліан Уайта і Олександра Повєткіна будуть продовжувати тестуватися в найближчу добу", – йдеться в повідомленні.
Уайт – Повєткін: головне
- Повєткін проведе поєдинок з Ділліаном Уайтом 22 серпня в англійському Брентвуді.
- Спочатку бій повинен був пройти 2 травня в Манчестері, але був перенесений у зв'язку з пандемією коронавірусу.
- Переможець бою отримає право битися з чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі. Крім цього на кону бою Повєткін – Уайт буде стояти почесна пояс за версією WBC Diamond.