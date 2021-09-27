Команда Усика советует Джошуа отказаться от реванша

Александр Усик убедительно перебоксировал Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в тяжелом весе. Британец уже заявил, что хочет провести реванш, однако получил предостережение.

Климас намекнул на победу Усика в реванше

34-летний Усик деклассировал Джошуа в ринге. Украинец выиграл большинство раундов и был близок, чтобы нокаутировать британца.

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Эксперты соглашаются, что рефери имел право зафиксировать стоячий нокаут Энтони. Тогда Усик победил бы техническим нокаутом. Однако Джошуа выстоял все 12 раундов.

Эгис Климас, менеджер Усика, считает, что Джошуа не стоит проводить второй поединок с украинцем.

Скорее всего, я бы не захотел, чтобы люди видели, как такого великого чемпиона, как Джошуа, побеждают дважды. Я бы дважды подумал, прежде чем снова сводить его в ринге с Усиком,

– сказал Климас.

Усик-Джошуа: что известно о реванше

Усик 25 сентября победил Джошуа и стал чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO в тяжелом весе.

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