Красюк: Мы точно посмотрим бой

Промоутер украинского боксера Александр Красюк рассказал, кто из его команды посетю поединок вживую. В Лондон отправится сам Красюк и менеджер боксера Эгис Климас.

Интересно прочесть Фьюри заявил, что Усик раздавит Джошуа в реванше, поставив "крест" на карьере британца

Усик находится в тренировочном лагере. По его словам, украинец проанализирует поединок, посмотрев его на телевизоре.

Мы точно посмотрим бой. Мы с Эгисом Климасом планируем посетить ивент и увидеть поединок в рингсайде. Усик посмотрит бой по телевизору в своем тренировочном лагере и проанализирует его.

– сказал промоутер украинского боксера.

Перед поединком Фьюри сделал неожиданное заявление об окончании карьеры. "Цыганский король" отметил, что бой против Диллиана Уайта будет последним в его карьере. Британец не планирует больше выходить на ринг, поэтому поединок против Усика отменяется.

Ранее Фьюри хотел провести встречу против украинца, но помешал Джошуа. Сам Александр уже готовится к реваншу против Энтони Джошуа, который должен пройти в июле 2022-го.