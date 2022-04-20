Красюк: Ми точно подивимось бій

Промоутер українського боксера Олександр Красюк розповів, хто з нього команди відвідаю поєдинок наживо. У Лондон вирушить сам Красюк та менеджер боксера Егіс Клімас.

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Усик же перебуває у тренувальному таборі. За його словами, українець проаналізує двобій, подивившись його по телевізору.

Ми точно подивимось бій. Ми з Егісом Клімасом плануємо відвідати івент і побачити поєдинок у рингсайді. Усик подивиться бій по телевізору у своєму тренувальному таборі та проаналізує його,

– сказав промоутер українського боксера.

Перед поєдинком Ф'юрі зробив несподівану заяву про закінчення кар'єри. "Циганський король" зазначив, що бій проти Ділліана Уайта буде останнім у його кар'єрі. Британець не планує більше виходити на ринг, тому двобій проти Усика скасовується.

Раніше Ф'юрі хотів провести зустріч проти українця, але на заваді став Джошуа. Сам Олександр вже готується до реваншу проти Ентоні Джошуа, який повинен відбутись у липні 2022-го.