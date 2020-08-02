"Брюгге", за который выступает украинский защитник Эдуард Соболь, проиграл в финале Кубка Бельгии "Антверпену" (0:1).

Брюгге – Антверпен 0:1

Гол: Рафаэлов, 25

Смотрите также: "Аталанта" проиграла "Интеру", украинец Малиновский стал бронзовым призером Серии А: видео

Трофей достался номинальному андердогу – на 25-й минуте гол забил Лиор Рафаэлов, который в "Антверпен" перешел именно с "Брюгге". Надо отметить, что за спиной израильтянина в момент его результативного удара находился не кто иной, а Эдуард Соболь.

Украинец вышел в стартовом составе "Брюгге" на левом фланге обороны, был заменен на 72-й минуте. На 60-й минуте был предупрежден за подножку.

Добавим, что экс-игрок "Зари" Деннис Бонавентуре, которым по слухам интересуются представители европейских топ-чемпионатов, остался в резерве.