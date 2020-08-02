Команда Соболя проиграла финал Кубка Бельгии, украинец сыграл не лучшим образом
"Брюгге", за который выступает украинский защитник Эдуард Соболь, проиграл в финале Кубка Бельгии "Антверпену" (0:1).
Брюгге – Антверпен 0:1
Гол: Рафаэлов, 25
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Трофей достался номинальному андердогу – на 25-й минуте гол забил Лиор Рафаэлов, который в "Антверпен" перешел именно с "Брюгге". Надо отметить, что за спиной израильтянина в момент его результативного удара находился не кто иной, а Эдуард Соболь.
Украинец вышел в стартовом составе "Брюгге" на левом фланге обороны, был заменен на 72-й минуте. На 60-й минуте был предупрежден за подножку.
Добавим, что экс-игрок "Зари" Деннис Бонавентуре, которым по слухам интересуются представители европейских топ-чемпионатов, остался в резерве.
- Чемпионат Бельгии был расширен до 18 команд. Лига пошла на изменение регламента после выигранной апелляции клуба "Васланд-Беверен", который обжаловал понижение в классе по итогам сезона 2019/20.
- Напомним, прошлый сезон чемпионата Бельгии был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.