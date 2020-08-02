"Брюгге", за який виступає український захисник Едуард Соболь, програв у фіналі Кубка Бельгії "Антверпену" (0:1).

Брюгге – Антверпен 0:1

Гол: Рафаелов, 25

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Трофей дістався номінальному андердогу – на 25-й хвилині гол забив Ліор Рафаелов, який в "Антверпен" перейшов саме з "Брюгге". Треба відзначити, що за спиною ізраїльтянина в момент його результативного удару знаходився не хто інший, а Едуард Соболь.

Українець вийшов у стартовому складі "Брюгге" на лівому фланзі оборони, був замінений на 72-й хвилині. На 60-й хвилині був попереджений за підніжку.

Додамо, що ексгравець "Зорі" Денніс Бонавентуре, яким за чутками цікавляться представники європейських топ-чемпіонатів, залишився у резерві.