Команда Соболя програла фінал Кубка Бельгії, українець зіграв не найкращим чином
"Брюгге", за який виступає український захисник Едуард Соболь, програв у фіналі Кубка Бельгії "Антверпену" (0:1).
Брюгге – Антверпен 0:1
Гол: Рафаелов, 25
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Трофей дістався номінальному андердогу – на 25-й хвилині гол забив Ліор Рафаелов, який в "Антверпен" перейшов саме з "Брюгге". Треба відзначити, що за спиною ізраїльтянина в момент його результативного удару знаходився не хто інший, а Едуард Соболь.
Українець вийшов у стартовому складі "Брюгге" на лівому фланзі оборони, був замінений на 72-й хвилині. На 60-й хвилині був попереджений за підніжку.
Додамо, що ексгравець "Зорі" Денніс Бонавентуре, яким за чутками цікавляться представники європейських топ-чемпіонатів, залишився у резерві.
- Чемпіонат Бельгії було розширено до 18 команд. Ліга пішла на зміну регламенту після виграної апеляції клубу "Васланд-Беверен", який оскаржив пониження в класі за підсумками сезону 2019/20.
- Нагадаємо, минулий сезон чемпіонату Бельгії був достроково завершений через пандемію коронавірусу.