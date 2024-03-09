Аль-Наср – Аль-Раед – 1:3

Голы: Яхья, 24 – Эль-Беркауи, 18, Фузаир, 46, Саюд, 87

В четверг, 7 марта, в рамках 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии состоялся поединок, в котором Аль-Наср принимал Аль-Раед. За Аль-Наср весь поединок отыграл звездный португальский форвард Криштиану Роналду.

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Йовичевич победил Каштру и Роналду

Это было противостояние двух бывших главных тренеров донецкого Шахтера: Аль-Раед возглавляет хорватский специалист Игор Йовичевич, а Аль-Наср тренирует португальский специалист Луиш Каштру.

После первого тайма счет на табло был равный, команды забили по голу. После перерыва подопечные Йовичевича отличились еще дважды, оформив уверенную победу.

Из-за этого поражения Аль-Наср почти потерял шансы на чемпионство. Отставание от Аль-Хиляля, который единолично лидирует в турнирной таблице, увеличилось до 12 очков.

Важно. Аль-Раед благодаря этой победе покинул зону вылета во второй дивизион. Для подопечных Каштру это лишь шестая победа в сезоне.