Аль-Наср – Аль-Раєд – 1:3

Голи: Яхья, 24 – Ель-Беркауї, 18, Фузаїр, 46, Саюд, 87

У четвер, 7 березня, у межах 23-го туру чемпіонату Саудівської Аравії відбувся поєдинок, у якому Аль-Наср приймав Аль-Раєд. За Аль-Наср весь поєдинок відіграв зірковий португальський форвард Кріштіану Роналду.

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Йовічевіч переміг Каштру та Роналду

Це було протистояння двох колишніх головних тренерів донецького Шахтаря: Аль-Раєд очолює хорватський фахівець Ігор Йовічевіч, а Аль-Наср тренує португальський спеціаліст Луїш Каштру.

Після першого тайму рахунок на табло був рівний, команди забили по голу. Після перерви підопічні Йовічевіча відзначилися ще двічі, оформивши впевнену перемогу.

Через цю поразку Аль-Наср майже втратив шанси на чемпіонство. Відставання від Аль-Хіляля, який одноосібно лідирує в турнірній таблиці, збільшилося до 12 очок.

Важливо. Аль-Раєд завдяки цій перемозі залишив зону вильоту до другого дивізіону. Для підопічних Каштру це лише шоста звитяга в сезоні.