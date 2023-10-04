Команда претендента на титул IBF хочет судиться из-за боя Усика с Фьюри

В конце сентября Александр Усик и Тайсон Фьюри подписали контракт на "бой века". Они должны выйти в ринг, чтобы впервые в истории определить абсолютного чемпиона в хевивейте, который будет обладать четырьмя поясами.

Однако долгожданное соглашение, которое все ценители бокса восприняли с огромным энтузиазмом, не понравилось промоутеру Филиппу Хрговичу. Хорватский боксер является обязательным претендентом на титул IBF в тяжелом весе и надеялся на проведение боя против Александра Усика.

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Бой Усик – Фьюри под угрозой?

Ниссе Зауэрленд заявил, что команда Хрговича консультируется по поводу возможного судебного процесса из-за боя Александра Усика и Тайсона Фьюри. Все из-за затянувшейся паузы, ведь хорват в течение долгого времени является претендентом на пояс IBF, но титульный бой ему так и не назначили.

Я все еще считаю это невероятным, это почти неуважение к Нганну, который должен сразиться в десятираундовом бою против Тайсона. У нас есть своя позиция. Я не могу здесь много говорить. Мы консультируемся по поводу судебного процесса, потому что мы просто ждали обязательной защиты титула с поединка против Чжана прошлого августа. Нас почти заставили сразиться с Демси Маккином, чтобы сохранить свой рейтинг и сохранить статус обязательного претендента.



Я понимаю, что все хотят увидеть бой Фьюри – Усик. И что бы кто-нибудь не говорил о том, что "он этого не заслуживает" – у него есть этот статус. Вы хотите заставить парня ждать полтора года? Он потерял заработок в расцвете своей карьеры, это просто не очень хорошо с моральной точки зрения,

– сказал промоутер.

Напомним, что Филипп Хргович неоднократно обращался к Александру Усику с требованием провести с ним бой и призывал не нарушать правила. Во время профессиональной карьеры он провел 16 боев, в которых одержал все победы, из которых 13 нокаутом. С ноября 2020 года владеет титулом чемпиона IBF International в тяжелом весе.