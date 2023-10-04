Проте довгоочікувана угода, яку всі поціновувачі боксу сприйняли з величезним ентузіазмом, не сподобалася промоутеру Філіпа Хрговича. Хорватський боксер є обов’язковим претендентом на титул IBF у надважкій вазі та сподівався на проведення бою проти Олександра Усика.

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Бій Усик – Ф'юрі під загрозою?

Ніссе Зауерленд заявив, що команда Хрговича консультується щодо можливого судового процесу через бій Олександра Усика та Тайсона Ф’юрі. Усе через паузу, яка затягнулася, адже хорват протягом довгого часу є претендентом на пояс IBF, але титульний бій йому так і не призначили.

Я все ще вважаю це неймовірним, це майже неповага до Нганну, який має битися у десятираундовому бою проти Тайсона. У нас є своя позиція. Я не можу тут багато говорити. Ми консультуємося щодо судового процесу, тому що ми просто чекали на обов’язковий захист титулу з поєдинку проти Чжана минулого серпня. Нас майже змусили битися з Демсі МакКіном, щоб зберегти свій рейтинг і зберегти статус обов’язкового претендента.



Я розумію, що всі хочуть побачити бій Ф’юрі – Усик. І що б хтось не казав про те, що "він цього не заслуговує" – у нього є цей статус. Ви хочете змусити хлопця чекати півтора року? Він втратив заробіток у розквіті своєї кар’єри, це просто не дуже добре з моральної точки зору,

– сказав промоутер.

Нагадаємо, що Філіп Хргович неодноразово звертався до Олександра Усика з вимогою провести з ним бій та закликав не порушувати правила. Під час професійної кар'єри він провів 16 боїв, у яких здобув усі перемоги, з яких 13 нокаутом. З листопада 2020 року володіє титулом чемпіона IBF International у важкій вазі.

Довідка. Поки не оголошено дату бою Олександра Усика та Тайсона Ф’юрі, але є інформація, що він може відбутися 23 грудня або в січні 2024 року в Саудівській Аравії. Очікується, що офіційне оголошення відбудеться після поєдинку Тайсона Ф'юрі та Френсіса Нганну, на якому буде присутній і Олександр Усик. За словами Едді Хірна, у контракті є положення про двосторонній реванш.