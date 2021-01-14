Французская команда Формулы-1 Alpine показала предварительную версию новой ливреи. Alpine будет использовать новую ливрею в сезоне-2021.

Alpine представила ливрею

Ливрея представлена в рамках ребрендинга команды Формулы-1 Renault, которая с сезона-2021 будет называться Alpine. Об этом сообщает сайт Формулы-1.

Кстати Формула-1 опубликовала обновленный календарь сезона-2021

Окончательная версия ливреи будет показана вместе с новым болидом на сезон – A521. Презентация должна пройти в феврале 2021 года.



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В четверг, 14 января, в Alpine должны провести первую презентацию. В частности, рассказать об обновленной структуре работы команды. Как известно, в Renault объявили об уходе из компании бывшего руководителя села Абитебуля.

В сезоне-2021 выступать за французскую команду будут легендарный испанец Фернандо Алонсо, который возвращается в Формулу-1, и француз Эстебан Окон.