Французька команда Формули-1 Alpine показала попередню версію нової лівреї. Alpine буде використовувати нову ліврею у сезоні-2021.

Alpine представила ліврею

Ліврея представлена у рамках ребрендингу команди Формули-1 Renault, яка від сезону-2021 буде називатися Alpine. Про це повідомляє сайт Формули-1.

До речі Формула-1 опублікувала оновлений календар сезону-2021

Остаточна версія лівреї буде показана разом з новим болідом на сезон – A521. Презентація повинна пройти у лютому 2021 року.



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У четвер, 14 січня, в Alpine повинні провести першу презентацію. Зокрема, розповісти про оновлену структуру роботи команди. Як відомо, у Renault оголосили про відхід з компанії колишнього керівника Сіріля Абітебуля.

У сезоні-2021 виступати за французьку команду будуть легендарний іспанець Фернандо Алонсо, який повертається у Формулу-1, та француз Естебан Окон.