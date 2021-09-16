Феттель и Стролл остаются

Aston Martin 16 сентября объявил состав пилотов на сезон-2022. За британскую команду продолжат выступать четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель и Лэнс Стролл.

Это интересно Фаната Формулы-1 перепутали с самым опасным мафиози мира и арестовали

Стролл представляет Aston Martin с 2019 года. На его счету два подиума в составе Aston Martin. Заметим, что Стролл выступал за команду, когда она еще называлась Racing Point.

Феттель стал напарником Стролла только в сезоне-2021. Себастьян перешел в Aston Martin из Ferrari. В 2021 году Феттелю удалось завоевать второе место на гран-при Азербайджана.

Какие изменения произошли в командах Формулы-1

Команду Mercedes покидает Валттери Боттас. Его место в кокпите с 2022 года займет Джордж Расселл из Williams. Расселл будет напарником семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

Что касается Боттаса, то Валттери переходит в Alfa Romeo. Финский пилот будет выступать вместо Кими Райкконена, объявившего о завершении карьеры после сезона-2021.

Место Расселла в Williams займет Алекс Албон, который возвращается в Формулу-1. Напарником Албона в Williams будет Николас Латифи.

Кроме Astom Martin, никаких изменений не произойдет в командах:

Ferrari (Шарль Леклер / Карлос Сайнс)

McLaren (Ландо Норрис / Даниэль Риккардо)

Red Bull (Макс Ферстаппен / Серхио Перес)

Alpine (Фернандо Алонсо / Эстебан Окон)

Alpha Tauri (Пьер Гасли / Юки Цунода)

Пока не известно, будет ли менять состав команда Haas, в которой выступают Мик Шумахер и Никита Мазепин.