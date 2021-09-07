У Mercedes произошла критическая ситуация со вторым пилотом на следующий сезон. Боттас был недоволен своим положением, и решил покинуть команду в конце сезона. Вместо него команда подписала Джорджа Расселла. На сколько рассчитано соглашение – пока неизвестно.

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Расселлу – 23 года. В Формуле-1 он дебютировал в 2019 году. Выступает за команду Williams. До этого он успешно выступал в младших сериях, став победителем Формулы-3 и Формулы-2.

В первом сезоне в Формуле-1 ему не удалось набрать ни одного очка.

Расселл уже имеет доступ выступлений за Mercedes. В 2020 году он заменил Хэмилтона на гран-при Сахир. На новом болиде он сумел завоевать второе место в квалификации. И был среди претендентов на победу. Но из-за ошибки финишировал лишь девятым, набрав свои первые очки в Формуле-1.

В сезоне-2021 Расселл сумел впервые финишировать на подиуме. Это произошло на гран-при Бельгии. Гонщик показал второе время в квалификации. Учитывая, что сама гонка на гран-при Бельгии была сокращенной из-за ливня (пилоты проехали три круга за автомобилем безопасности), то гонщики финишировали на тех позициях, на которых и стартовали, но получили за гонку лишь половину очков. Поэтому Расселл финишировал вторым, получив 9 очков вместо 18.

Хотя первые очки в этом сезоне Раселл заработал на гран-при Венгрии, где он финишировал на 8 месте.