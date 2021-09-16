Феттель і Стролл залишаються

Aston Martin 16 вересня оголосив склад пілотів на сезон-2022. За британську команду продовжать виступати чотириразовий чемпіон світу Себастьян Феттель і Ленс Стролл.

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Стролл представляє Aston Martin з 2019 року. На його рахунку два подіуму у складі Aston Martin. Зауважимо, що Стролл виступав за команду, коли вона ще називалася Racing Point.

Феттель став напарником Стролла тільки у сезоні-2021. Себастьян перейшов в Aston Martin з Ferrari. У 2021 році Феттелю вдалося завоювати друге місце на гран-прі Азербайджану.

Які зміни відбулися у командах Формули-1

Команду Mercedes покидає Валттері Боттас. Його місце у кокпіті з 2022 року займе Джордж Расселл з Williams. Расселл буде напарником семиразового чемпіона світу Льюїса Хемілтона.

Щодо Боттаса, то Валттері переходить в Alfa Romeo. Фінський пілот виступатиме замість Кімі Райкконена, який оголосив про завершення кар'єри після сезону-2021. Напарник Боттаса ще не відомий.

Місце Расселла у Williams займе Алекс Албон, який повертається у Формулу-1. Напарником Албона у Williams буде Ніколас Латіфі.

Окрім Astom Martin, ніяких змін не відбудеться у командах:

Ferrari (Шарль Леклер / Карлос Сайнс)

McLaren (Ландо Норріс / Даніель Ріккардо;

Red Bull (Макс Ферстаппен / Серхіо Перес)

Alpine (Фернандо Алонсо / Естебан Окон)

Alpha Tauri (П'єр Гаслі / Юкі Цунода)

Наразі не відомо, чи змінюватиме склад команда Haas, в якій виступають Мік Шумахер та Микита Мазєпін.