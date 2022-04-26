Колос подарил украинской армии внедорожник и приборы ночного видения

Клуб из Ковалевки продолжает активно помогать украинским военным. Колосс приближает победу Украины над оккупантами.

Очередная порция помощи от Колоса

Колос обеспечивает украинскую армию необходимым. После Пасхи к защитникам направились приборы ночного видения и внедорожник.

Читайте также Шахтер перед матчем почтил память погибших во время войны детей: фото трогательной акции

Автомобиль был передан главному управлению разведки Министерства обороны Украины, чтобы тот как можно скорее поехал к ребятам, защищающим нашу страну в горячих точках.

Недавно кузнечный клуб уже передал для армии три внедорожника.

Футболист Колоса Андрей Богданов принял присягу на верность украинскому народу и пошел воевать против оккупантов.

Полный текст публикации из фейсбука Колосса

ФК Колос подарил автомобиль-внедорожник Lexus украинским разведчикам.

"Сегодня по поручению президента футбольного клуба Колос Андрея Анатольевича Засухи и героя Украины Татьяны Владимировны Засухи, в ее день рождения, они передают этот автомобиль Главному управлению разведки Министерства обороны Украины, для того чтобы он ехал на восток и помогал нашим славным воинам ускорить такую ​​необходимую для всех нас победу Используйте его по назначению и пусть он облегчит вам ваш ратный труд, – отметила на своей Facebook-странице городской голова Василькова Наталья Баласинович.

В ответ бойцы ГУР МО отметили: "Мы в свою очередь спасибо. Автомобиль будет использоваться по назначению – для уничтожения российского оккупанта".

Слава Украине.