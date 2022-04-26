Чергова порція допомоги від Колоса
Колос забезпечує українську армію необхідним. Після Великодня до захисників попрямувало прилади нічного бачення та позашляховик.
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Автомобіль був переданий головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, щоб той якнайшвидше поїхав до хлопців, які захищають нашу країну у гарячих точках.
- Нещодавно ковалівський клуб вже передав для армії три позашляховики.
- Футболіст Колоса Андрій Богданов склав присягу на вірність українському народу та пішов воювати проти окупантів.
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