ФК Колос подарував автомобіль-позашляховик Lexus українським розвідникам.

"Сьогодні за дорученням президента футбольного клубу Колос Андрія Анатолійовича Засухи та героя України Тетяни Володимирівни Засухи, в її день народження, вони передають цей автомобіль Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, для того, щоб він їхав на схід та допомагав нашим славним воїнам пришвидшити таку необхідну для всіх нас перемогу. Використовуйте його за призначенням та нехай він полегшить вам вашу ратну працю, – зазначила на своїй Facebook-сторінці міський голова Василькова Наталія Баласинович.

У відповідь бійці ГУР МО зазначили: "Ми своєю чергою дякуємо. Автомобіль буде використовуватись за призначенням – для знищення російського окупанта".

Слава Україні.