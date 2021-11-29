Решение было принято руководством клуба после победы над Вересом (1:0) в 16-м туре УПЛ.
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Вишняк исполнял обязанности главного тренера с 7 ноября после увольнения с этого поста Сергея Кузнецова. И теперь, спустя три недели, специалист потерял приставку "и.о."
Тренерские изменения в Колоссе
- Минувшим летом Колос покинул Руслан Костышин, который тренировал команду с 2014 года и прошел с клубом путь по любительскому чемпионату Украины в УПЛ.
- После увольнения Костышина в конце лета исполняющим обязанности коуча был Сергей Кузнецов – последний оставил команду перед игрой против донецкого Шахтера.
- Колос занимает десятое место в чемпионате Украины. 4 декабря команда Вишняка на выезде сыграет против Металлиста в 1925 году.