Решение было принято руководством клуба после победы над Вересом (1:0) в 16-м туре УПЛ.

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Вишняк исполнял обязанности главного тренера с 7 ноября после увольнения с этого поста Сергея Кузнецова. И теперь, спустя три недели, специалист потерял приставку "и.о."

Под руководством Вишняка команда провела четыре матча: две победы, одна ничья и одно поражение.

Тренерские изменения в Колоссе