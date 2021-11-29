Рішення було ухвалене керівництвом клубу після перемоги над Вересом (1:0) у 16-му турі УПЛ.
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Вишняк виконував обов'язки головного тренера з 7 листопада після звільнення з цієї посади Сергія Кузнєцова. І тепер, через три тижні, фахівець втратив приставку "в.о."
Тренерські зміни у Колосі
- Минулого літа Колос залишив Руслан Костишин, який тренував команду з 2014 року і пройшов з клубом шлях із аматорського чемпіонату України до УПЛ.
- Після звільнення Костишина наприкінці літа виконувачем обов'язків коуча був Сергій Кузнєцов – останній залишив команду перед грою проти донецького Шахтаря.
- Колос посідає десяте місце у чемпіонаті України. 4 грудня команда Вишняка на виїзді зіграє проти Металіста 1925 року.