Рішення було ухвалене керівництвом клубу після перемоги над Вересом (1:0) у 16-му турі УПЛ.

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Вишняк виконував обов'язки головного тренера з 7 листопада після звільнення з цієї посади Сергія Кузнєцова. І тепер, через три тижні, фахівець втратив приставку "в.о."

Під керівництвом Вишняка команда провела чотири матчі: дві перемоги, одна нічия та одна поразка.

Тренерські зміни у Колосі