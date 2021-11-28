Колос – Верес 1:0

Гол: Ильин, 64

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Поединок в Ковалевке не порадовал большим количеством голов или острых моментов. За первый тайм команды нанесли всего по одному удару в створ ворот друг друга. Однако серьезную угрозу эти выстрелы не несли.

Во втором тайме ситуация не изменилась. Игроки Вереса забыли о воротах соперника, а кузнецы воплотили территориальное преимущество в победный гол.

На 64-й минуте игроки Вереса потеряли мяч перед собственной штрафной, оказавшись под прессингом соперника. Момент завершился дальним ударом Ильина в нижний угол.

В конце матча Колос мог увеличивать счет: Богданов мощно пробил из-за пределов штрафной, но Когут отбил мяч. В итоге "колоски" отстояли минимальное преимущество.

Благодаря победе Колос набрал 18 очков и поднялся на 10 место в турнирной таблице УПЛ. Вереск имеет 22 очка и занимает 8-ю строчку.

Колос – Верес видеообзор