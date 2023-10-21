Александрия – Колос 0:1
Гол: Лучкевич, 45+1.
В эти выходные в чемпионате Украины проходят матчи 11 тура УПЛ. В последней встрече субботы Александрия принимала Колос, пишет 24 канал.
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Все решил один гол
В этом году команды не выглядят борцами еврокубками, которыми считались последние годы. Последними матчами команды не впечатляют, засев поближе к зоне вылета.
По содержанию игра была ничейной, ведь ни одна из команд не обладала явным преимуществом. Впрочем, перед перерывом свой момент реализовали гости. После подачи с углового защитник Александрии выбил мяч на ногу Лучкевичу, вкусно пробившему в свободный угол ворот Ермакова.
В начале второго тайма Колосс остался в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Попов за грубый фол на Логинове. Однако "аграрии" этим не воспользовались, даже не пробив в створ ворот Фесюна ни разу.
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Александрия продолжает падение
Таким образом, Колос прерывает свою четырехматчевую ничейную серию и одерживает первую победу с середины августа. Это позволяет команде Вишняка подняться на восьмое место.
А вот Александрия не может выиграть уже в девятом матче УПЛ подряд. Подопечные Ротаня пока идут 12, но столько же баллов имеет и Заря и ЛНЗ. А у луганцев еще две игры в запасе.