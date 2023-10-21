Черноморец – Минай 3:0

Голы: Штогрин, 19, 68, Кузык, 81

Матч в Одессе Черноморец – Минай открывал субботнюю программу 11-го тура УПЛ. Соперники решают противоположные турнирные задания в чемпионате, пишет 24 Канал.

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Дубль и ассист Штогрина сделали результат

Закарпатская команда еще не одержала ни одну победу в нынешнем сезоне. Подопечные Владимира Шарана крепко засели на дне турнирной таблицы.

В Одессе Минай ничего не смог противопоставить Черноморцу. "Моряки" трижды забили в ворота Бандуры. Особо стоит отметить вингера одесситов Андрея Штогрина, впервые записавший на свой счет дубль.

Особо запомнился первый гол Штогрина, который он забил пяткой после прострела Иеде. В середине второго тайма герой матча оформил дубль. В этот раз вингер забил головой после паса Зиги Бадибанги.

А завершил разгром Миная Кузык. Хавбек "моряков" воспользовался передачей на ход Штогрина и установил окончательный счет на табло – 3:0.

Черноморец набрал 19 очков и поднялся с 5 на 2 строчку. На пятки одесситов наступают Шахтер и Полесье.

Минай проиграл 7-й матч из 11 сыгранных. У подопечных Шарана всего 4 балла и последнее место в таблице.

Видеообзор матча Черноморец – Минай