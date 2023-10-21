Олександрія – Колос 0:1

Гол: Лучкевич, 45+1.

Цими вихідними в чемпіонаті України проходять матчі 11 туру УПЛ. В останній зустрічі суботи Олександрія приймала Колос, пише 24 канал.

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Все вирішив один гол

Цього року команди не виглядають борцями за єврокубки, якими вважались останні роки. Останніми матчами команди не вражають, засівши ближче до зони вильоту.

За змістом гра була нічийною, адже жодна з команд не володіла явною перевагою. Втім перед перервою свій момент реалізували гості. Після подачі з кутового захисник Олександрії вибив м'яч на ногу Лучкевичу, який смачно пробив у вільний кут воріт Єрмакова.

На початку другого тайму Колос залишився у меншості. Пряму червону картку отримав Попов за грубий фол на Логінові. Проте "аграрії" цим не скористались, навіть не пробивши у ствір воріт Фесюна жодного разу.

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Олександрія продовжує падіння

Таким чином, Колос перериває свою чотириматчеву нічийну серію та здобуває першу перемогу аж з середини серпня. Це дозволяє команді Вишняка піднятися на восьме місце.

А ось Олександрія не може виграти вже у дев'ятому матчі УПЛ поспіль. Підопічні Ротаня поки йдуть 12-ими, але стільки ж балів має і Зоря та ЛНЗ. А у луганців ще аж дві гри в запасі.