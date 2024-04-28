Остался без должности и пошел на повышение: Колос сменил тренера после неудачного отрезка в УПЛ

Ковалевский Колос объявил об уходе Ярослава Вишняка с должности главного тренера. Правда, при этом специалист останется работать в структуре клуба.

Ковалевский Колосс не очень удачно проводит вторую часть сезона 2023-2024 в УПЛ. Команда из Киевщины выиграла всего дважды в девяти матчах чемпионата.

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Пошел на повышение

Несмотря на отсутствие угрозы вылета, руководство клубы решило пойти на кадровые изменения. Официальный сайт Колоса объявил об уходе Ярослава Вишняка с поста главного тренера команды.

При этом специалист не покидает клуб, а даже идет на повышение. Теперь Вишняк будет занимать должность вице-президента клуба. Тем временем, новым исполняющим обязанности главного тренера Колоса стал Александр Поздеев.

37-летний киевлянин завершал игровую карьеру в Колоссе и даже успел войти в топ-тройку лучших бомбардиров в истории команды (21 гол). С 2019 года Поздеев руководил командой U-19.

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Карьера Вишняка в Колоссе

Что касается Вишняка, то он возглавил команду в ноябре 2021 года. За это время он руководил ею в 56 матчах– 16 побед, 17 ничьих и 23 поражения. В прошлом сезоне Колос финишировал на девятом месте.

Сейчас же за четыре тура до финиша этого сезона кузнецы также занимают девятую строчку. Колосс почти обезопасил себя от понижения в классе. Команда опережает зону переходных матчей на семь баллов, при этом имея игру в запасе.

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