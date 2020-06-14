В воскресенье, 14 июня, "Колос" на НСК "Олимпийский" сыграет с "Шахтером" в матче 26 тура УПЛ. В Украине этот матч можно посмотреть онлайн и по телевидению.

В прямом эфире матч "Колос" – "Шахтер" покажет именно "Футбол 1". Начало трансляции в 16:55. Сам матч начнется в 17:00, пишет 24 канал.

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Смотреть онлайн матч "Колос" – "Шахтер" легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на каналы "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Перед началом матча в 16:30 на канале выйдет программа "Тур online". Она же будет транслироваться и после игры. Эксперты и гости студии до матча будут давать свои прогнозы, а после – анализировать сам поединок.

Результат и видео матча "Колос" – "Шахтер" читайте на сайте Спорт24