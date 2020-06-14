Колос – Шахтар: де дивитися матч туру УПЛ
У неділю, 14 червня, "Колос" на НСК "Олімпійський" зіграє з "Шахтарем" в матчі 26 туру УПЛ. В Україні цей матч можна переглянути онлайн і по телебаченню.
У прямому ефірі матч "Колос" – "Шахтар" покаже саме "Футбол 1". Початок трансляції о 16:55. Сам матч розпочнеться о 17:00, пише 24 канал.
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Дивитися онлайн матч "Колос" – "Шахтар" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.