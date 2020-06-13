В воскресенье, 14 июня, "Колос" примет "Шахтер" в 26 туре УПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии.

Колос – Шахтер: прогноз

В прошлом туре чемпионата "Колос" померялся силами с луганской "Зарей". Уже в дебюте встречи отличился Кабаев и вывел луганчан вперед. Футболист "Зари" получил мяч на правом фланге чужой штрафной после роскошной передачи из глубины, после чего обыграл защитника один в один, а затем пробил в дальний угол, пишет 24 канал.

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Реальную возможность сравнять счет команда из Коваливки имела лишь во втором тайме, но не реализовала возможность.

"Щахтар" дома принимал черниговскую "Десну". Благодаря результативным ударам Фернандо и дублю Марлоса "горнякам" удалось победить соперника – 3:2. С этой победой "Шахтер" стал еще ближе к золотым наградам чемпионата.

"Колос" будет принимать дончан на НСК "Олимпийском".

Матч 26 УПЛ "Колос" – "Шахтер" состоится в воскресенье, 14 июня.

Начало матча – в 17:00.

Колос – Шахтер: что прогнозируют букмекеры

Букмекеры фаворитом этого поединка считают дончан. Так, на победу "горняков" можно сделать ставку с коэффициентом 1,23, а на успех команды Руслана Костишина – 10,5. Ничейный результат оценивают в 6,50.

Специалисты считают, что счет матча будет 0:2 в пользу гостей встречи, такой счет они оценили в 7,20. На то, что дончане будут отмечены в матче – 1,03, а команде из Коваливки удастся огорчить голкипера "Шахтера" – 1,76.

На показатель, что "Шахтер" победит "Тотал матча больше 2,5" можно поставить с коэффициентом 1,16. На аналогичную ставку "Тотал меньше 2,5" букмекеры выставили показатель 4,40.