Колос – Рух 0:1

Гол: Сыч, 3

Команда Яросава Вишняка удачно начала весеннюю часть чемпионата, обыграв на выезде ровенский Верес (2:0). Зато Рух вырвал ничью в домашнем поединке с Полесьем (1:1), пишет 24 Канал.

Читайте также Волевая победа: Ворскла в Полтаве одолела Верес благодаря дублю Мякушко

Результативный старт матча

Гости агрессивно начали встречу. Первая же атака подопечных Пономарева принесла успех. На 3-й минуте фланговый прорыв Квасницы завершился пасом на Сыча. Бильярдный удар защитника львовян метров с 14-ти привел к взятию ворот.

Видео гола Сыча

Ковалевцы имели достаточно времени, чтобы сравнять счет. Однако мощный состав из опытных футболистов ничего не мог поделать с "детским садом" Пономарева. Игроки Руха играли в любимой манере на контратаках и имели возможности увеличить преимущество.

В итоге финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей со счетом 1:0.

Рух остался на 6-й строчке. Однако "желто-черные" приблизились к желаемой четверке. Лишь три балла отдаляют львовян от Полесья.

А вот ковалевцы опустились на восьмое место. У команды Вишняка 24 балла в 18 матчах и непростая задача пробиться в еврокубки.

Видеообзор матча Колос – Рух