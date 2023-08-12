Невероятная защита: Колос одолел Верес и вышел на вторую строчку в УПЛ – видеообзор игры

Команда Ярослава Вишняка продолжает без поражений в чемпионате Украины. На этот раз ковалевцы победили соперника, который неделю назад остановил Шахтер.

Колос – Верес 2:0

Голы: Безбородько, 24, Ориховский, 71 (пен)

В этот уикенд в УПЛ проходят матчи третьего тура сезона 2023-2024. В одном из матчей дня Колос в Ковалевке принимал ровенски Верес, пишет 24 канал.

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Подопечные Лавриненко пока не знали вкуса побед в этом сезоне, но смогли в прошлом туре отобрать очки у Шахтера (1:1). Колос же стартовал с четырех баллов в матчах против Оболони и Черноморца.

Именно команда Ярослава Вишняка выглядела фаворитом в отчетной игре, что и доказала на поле. При ровном контроле мяч Колос чаще бил по воротам Паста.

Открыть счет хозяева смогли в середине первого тайма. Защитники Вереса не уследили за Безбородьком, головой точно замкнувшим пас Ориховского.

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А уже во втором тайме Павел записал свою фамилию на табло. Гакман сбил в собственной площадке Демченко и воспитанник Динамо реализовал пенальти. Победа над гостями из Ровно позволила Колосу выйти на второе место в турнирной таблице УПЛ.

Вместе с Александрией кузнецы являются единственной командой, которая еще не пропускала в чемпионате. Уже через неделю Колос ждет битва с действующим лидером таблицы Рухом.

Видеообзор матча Колос – Верес: