Черноморец – Оболонь 2:0

Голы: Васильев, 15, Иеде, 62.

В чемпионате Украины начался третий тур УПЛ сезона 2023-2024. В стартовой игре Черноморец принял в Одессе новичка турнира киевскую Оболонь, пишет 24 канал.

По теме Лучшие голы 2-го тура УПЛ: феерия от Днепра-1 и украинский Де Брюйне – видео

"Пивоварам" придавали статус главного аутсайдера соревнования из-за небогатого кадрового состава. Впрочем, подопечные Иващенко не ударили лицом в грязи – отобрали очки у Колоса (0:0) и дали бой Динамо (4:2).

Впрочем, с одесситами игра сразу пошла не по плану Оболони. Уже на 15-й минуте Черноморец открыл счет. После удара во время углового Федоровский спас киевлян, но на добивании первым был Васильев.

А в начале второго тайна гости остались в меньшинстве. Две желтые карточки заработал защитник Карась. Это позволило хозяевам на 60-й минуте закрепить преимущество. Кузык сбежал один на двоих, качнул защитника и пробил. Кипер парировал, впрочем, Иеде успел добить.

В конце встречи у одесситов начали сдавать нервы. Сначала Кузык локтем отмахнулся от соперника и получил вторую желтую карточку. А за десять минут до конца наварил Салюк.

Читайте также Где смотреть ЛЧ, АПЛ и топ-турниры и какая стоимость: подробно о трансляциях футбола в Украине

Владимир на ровном месте подарил мяч Таранухе и чтобы тот не вышел один на один, откровенно скосил нападающего. Таким образом, Черноморец остался в меньшинстве, но это не помогло Оболони отыграть хотя бы один гол.

Одесситы одерживают вторую победу в трех турах и поднимаются на третье место, но у всех остальных команд еще игра в запасе. В следующем туре Черноморец примет Динамо, тогда как Оболони ждет бой с Днепром-1.