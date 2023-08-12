Полесье – Рух 0:1

Гол: Квасниця, 90.

В чемпионате Украины 2023-2024 продолжается 3 тур. В одной из игр субботы амбициозный новичок Полесья принимал львовский Рух, пишет 24 канал.

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"Желто-черные" ярко стартовали, обыграв двух участников еврокубков подряд (Зарю и Ворсклу). Полесье обыграло Верес, но потом в напряженном матче уступило Днепру-1.

Игра в Житомире была почти ровной. Полесье больше контролировало мяч и чаще наносило удары, тогда как Рух нередко беспокоил Бойко. Матч приближался к ничьей, но в конце встречи удача улыбнулась львовянам.

Климчук освободился от опекуна на фланге и подал в центр на Квасницу. Илья умудрился пробить сразу, прошив Бойко с острого угла. Этот мяч принес Рух уже третью подряд победу в УПЛ.

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Подопечные Виталия Пономарева до сих пор не потеряли ни одного балла и закрепились на первом месте в турнирной таблице. Догнать желто-черных может Александрия, которая в понедельник будет играть с Шахтером.

Также пока очков не теряли Динамо и Днепр-1, но у них по одному перенесенному матчу. Развить свой успех Рух может через неделю в домашней игре с Колосом. Полесья в четвертом туре будет ждать бой против ЛНЗ.

Видеообзор матча Полесье – Рух: