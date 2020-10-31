31 октября "Колос" принимал "Олимпик" в матче 8 тура УПЛ. Обе команды показали яркий футбол, но сильнее оказались гости.

Колос – Олимпик 1:2

Голы: Селезнев, 86 (пен.) – Бенито, 17, Шахаб, 62 (пен.)

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Обе команды находятся в хорошей форме, подтверждая это очень неплохими результатами.

"Колос "выдал уже шестиматчевую серию без поражений, уступив только на старте чемпионата, а "Олимпик" проигрывал лишь командам из первой четверки, оставаясь единственной командой Премьер-лиги, которая не играла вничью.

Правда, дончане не лучшим образом провели последние два матча, не сумев поразить ворота "Ворсклы" и "Десны", но во все трех победных играх команда неизменно забивала по три гола.

Отметим, что в прошлом сезоне соперники обменялись гостевыми победами.

"Олимпик" открыл счет на 17-й минуте матча. Здорово сыграл Тейшейра, отдав проникающую передачу на ход Бенито, тот убежал от Емца, ворвался в штрафную и пробил Кучерука.

Бенито забил свой дебютный гол в УПЛ. Для того, чтобы забить первый гол, 22-летнему нигерийцу понадобилось 8 матчей: 1 в прошлом сезоне в составе "Динамо" и 7 – в нынешнем сезоне в "Олимпике".

Видео гола Бенито

После перерыва подопечные Климовского упустили идеальную возможность забить. Сбежал Шахаб в контратаке и не стал бить, а покатил мяч левее на набегающего Тейшейру, но Кучерук успел переместиться и на мгновение опередить соперника.

Впрочем, дончане реализовали другой момент – Шахаб в штрафной "Колоса" пробросил мяч между ног Гавриша, после чего был сбит соперником. Пенальти в ворота "Колоса".

Шахаб ударом с 11-ти метровой отметки развел мяч и голкипера по разным углам.

Видео гола Шахаба

"Колос" отквитал один мяч в конце встречи, но этого не хватило даже для ничьей. После прострела Селезнева мяч попал в руку Драме в штрафной "Олимпика". Евгений уверенно пробил пенальти, отправив мяч в нижний угол.