31 жовтня "Колос" приймав "Олімпік" у матчі 8 туру УПЛ. Обидві команди показали яскравий футбол, але сильнішими виявилися гості.

Колос – Олімпік 1:2

Голи: Селезньов, 86 (пен.) – Беніто, 17, Шахаб, 62 (пен.)

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Обидві команди перебувають в хорошій формі, підтверджуючи це дуже непоганими результатами.

"Колос" видав уже шестиматчеву серію без поразок, поступившись тільки на старті чемпіонату, а "Олімпік"програвав лише командам з першої четвірки, залишаючись єдиною командою Прем'єр-ліги, яка не грала внічию.

Правда, донеччани не найкращим чином провели останні два матчі, не зумівши вразити ворота "Ворскли" і "Десни", але в усі трьох переможних іграх команда незмінно забивала по три голи.

Відзначимо, що в минулому сезоні суперники обмінялися гостьовими перемогами.

"Олімпік" відкрив рахунок на 17-й хвилині матчу. Здорово зіграв Тейшейра, віддавши проникаючу передачу на хід Беніто, той втік від Ємця, увірвався в штрафну і пробив Кучерука.

Беніто забив свій дебютний гол в УПЛ. Для того, щоб забити перший гол, 22-річному нігерійцю знадобилося 8 матчів: 1 в минулому сезоні в складі "Динамо" і 7 – в нинішньому сезоні в "Олімпіку".

Після перерви підопічні Климовського втратили ідеальну нагоду забити. Втік Шахаб в контратаці і не став пробивати, а покотив м'яч лівіше на набігаючого Тейшейру, але Кучерук встиг переміститися і на мить випередити суперника.

Втім, донеччани реалізували інший момент – Шахаб в штрафній "Колоса" прокинув м'яч між ніг Гавриша, після чого був збитий суперником. Пенальті у ворота "Колоса".

Шахаб ударом з 11-ти метрової позначки розвів м'яч і голкіпера по різних кутах.

"Колос" відквитав один м'яч наприкінці зустрічі, але цього не вистачило навіть для нічиєї. Після прострілу Селезньова м'яч потрапив в руку Драме у штрафній "Олімпіка". Євген впевнено пробив пенальті, відправивши м'яч у нижній кут.

Колос – Олімпік відеоогляд матчу