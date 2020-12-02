Клуб украинской Премьер-лиги Колос усилил линию защиты словенским футболистом Матия Ромом.

Контракт игрока подписан на 2 года. Футболист перешел в Колос в статусе свободного агента. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Смотрите также Обидчик Реала неожиданно покинет Шахтер

Интересно. Ром уже сыграл за Колос в матче 1/8 финала Кубка Украины против винницкой Нивы.

Что известно про Матия Рома

В прошлом сезоне Ром выступал за словенский Домжале и хорватский Интер Запрешич.

22-летний словенец выступает на позиции правого защитника. Transfermarkt оценивает игрока в 650 тысяч евро.

На счету Рома 9 матчей за молодежную сборную Словении.