Колос официально усилился футболистом сборной Словении
Клуб украинской Премьер-лиги Колос усилил линию защиты словенским футболистом Матия Ромом.
Контракт игрока подписан на 2 года. Футболист перешел в Колос в статусе свободного агента. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
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Что известно про Матия Рома
В прошлом сезоне Ром выступал за словенский Домжале и хорватский Интер Запрешич.
22-летний словенец выступает на позиции правого защитника. Transfermarkt оценивает игрока в 650 тысяч евро.
На счету Рома 9 матчей за молодежную сборную Словении.
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