Колос офіційно підсилився футболістом збірної Словенії
Клуб української Прем'єр-ліги Колос посилив лінію захисту словенським футболістом Матія Ромом.
Контракт гравця підписаний на 2 роки. Футболіст перейшов у Колос в статусі вільного агента. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Дивіться також Кривдник Реала несподівано покине Шахтар
Що відомо про Матія Рома
У минулому сезоні Ром виступав за словенський Домжале і хорватський Інтер Запрешич.
22-річний словенець виступає на позиції правого захисника. Transfermarkt оцінює гравця у 650 тисяч євро.
На рахунку Рома 9 матчів за молодіжну збірну Словенії.
Поділитися новиною