Клуб української Прем'єр-ліги Колос посилив лінію захисту словенським футболістом Матія Ромом.

Контракт гравця підписаний на 2 роки. Футболіст перейшов у Колос в статусі вільного агента. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Цікаво. Ром вже зіграв за Колос у матчі 1/8 фіналу Кубка України проти вінницької Ниви.

Що відомо про Матія Рома

У минулому сезоні Ром виступав за словенський Домжале і хорватський Інтер Запрешич.

22-річний словенець виступає на позиції правого захисника. Transfermarkt оцінює гравця у 650 тисяч євро.

На рахунку Рома 9 матчів за молодіжну збірну Словенії.