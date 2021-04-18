Мариуполь – Олимпик 1:1
Голы: Кулаков, 5 – Нкенг, 26 (п)
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Уже на 5 минуте игры "азовцы" довольно легко вышли вперед. Топалов получил вертикальный пас на левом фланге и вошел в штрафную. Игрок Мариуполя прострелил на Кулакова, который отличился в пустых воротах.
Преимущество номинальных хозяев матча держалось до 26 минуты, когда Олимпик заработал пенальти. Удар с отметки уверенно реализовал Нкенг.
На 33 минуте Олимпик мог выйти вперед. Таллес пробил с отскоком от газона, но Кудрик вытащил мяч из-под перекладины. Буквально за минуту Таллес получил второй шанс. Легионер дончан пробивал почти с 11 метров, но неудачно.
Под занавес тайма команды обменялись опасными случаями. Сперва Нкенг навесил на дальнюю стойку, где пробил Пасич. Мариуполь спасла перекладина. "Азовцы" ответили ударом Мишнева, но тот чудом не попал в ворота.
После перерыва Олимпик имел еще одну возможность выйти вперед. Нкенг вышел на рандеву с голкипером после прекрасного паса Тейшейры. Игрок дончан обыграл вратаря, но мяч почти с линии ворот выбил защитник.
Ближе к середине второго тайма игра успокоилась, хотя Олимпик продолжил контролировать поединок. Под занавес игры "азовцы" могли вырвать победу, но Кичак совершил великолепный сейв. В итоге поединок завершился ничьей 1:1.
Мариуполь – Олимпик видеообзор