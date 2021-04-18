Колос – Дніпро-1 1:1

Голи: Мілько, 27 – Чуже, 43

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У першому таймі Колос володів ініціативою та був більш гострим попереду. Втім, великої кількості небезпечних моментів команди не подарували.

Чи не перший свій серйозний момент у грі підопічні Руслана Костишина змогли реалізувати. Після подачі з кутового від Чурка гравець Колоса пробив головою у правий від голкіпера кут.

Юрчук відбив перед собою. Мілько був першим на м'ячі та відправив його у ворота!

На 38 хвилині Юрчук вже врятував партнерів від голу. М'яч після удару гравця Колоса летів під поперечину, але воротар відвів загрозу.

Під завісу тайму дніпряни несподівано зрівняли рахунок. Хорват Чуже забив черговий гол в УПЛ, замкнувши навіс з кутового на дальній стійці – 1:1.

Після перерви Колос надалі був більш активним попереду. На 57 хвилині кутовий на ворота дніпрян завершився ударом Костишина, але Юрчук здійснив чудовий сейв. Через 4 хвилини Юрчук знову відбив м'яч, який летів у "дев'ятку" після удару футболіста Колоса.

У підсумку Колос так і не зміг вдруге пробити оборону дніпрян, а гостей цілком влаштувала нічия. Хоча в компенсований час Чуже пробив з небезпечної позиції у Волинця.

Після цього матчу команди не змінили свої позиції у турнірній таблиці. Колос надалі утримує 6 місце, а дніпряни – 8.

Колос – Дніпро-1 відеоогляд