"Колос" 19 июля примет "Динамо" в 32 туре чемпионата Украины. Посмотреть завершающий матч сезона УПЛ 2019/2020 можно онлайн и по телевидению.

Домашние матчи "Колоса" в чемпионате Украины транслируют телеканалы "Футбол 1/2/3". Именно "Футбол 1" покажет матч "Колос" – "Динамо" в прямом эфире, пишет 24 канал.

К теме: Колос – Динамо: прогноз букмекеров на матч УПЛ

Начало трансляции со стадиона в 19:25, а сам матч начнется в 19:30.

Смотреть матч "Колос" – "Динамо" можно онлайн на сервисе Olt.tv. Однако доступ к трансляции платный.

Месячная подписка на каналы "Футбол 1/2/3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2/3" и Setanta Sport.

Для "Динамо" крайне важно получить хотя бы ничью. В таком случае команда Алексея Михайличенко гарантированно выйдет в квалификацию Лиги чемпионов.

У "Колоса" турнирной мотивации нет, так как подопечные Руслана Костышина закрепились на 6-м месте.