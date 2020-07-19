Колос – Динамо: де дивитися онлайн матч УПЛ
"Колос" 19 липня прийме "Динамо" у 32 турі чемпіонату України. Переглянути завершальний матч сезону УПЛ 2019/2020 можна онлайн та по телебаченню.
Домашні матчі "Колоса" у чемпіонаті України транслюють телеканали "Футбол 1/2/3". Саме "Футбол 1" і покаже матч "Колос" – "Динамо" в прямому ефірі, пише 24 канал.
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Початок трансляції зі стадіону о 19:25, а сам матч розпочнеться о 19:30.
Дивитися матч "Колос" – "Динамо" можна онлайн на сервісі Olt.tv. Та доступ до трансляції платний.
Місячна підписка на канали "Футбол 1/2/3" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2/3" та Setanta Sport.
Для "Динамо" вкрай важливо здобути бодай нічию. У такому випадку команда Олексія Михайличенка гарантовано вийде у кваліфікацію Ліги чемпіонів.
У "Колоса" турнірної мотивації немає, адже підопічні Руслана Костишина закріпилися на 6-у місці.