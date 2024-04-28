Заря– Оболонь– 0:0

В рамках 26-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги состоялся поединок между луганской Звездой и киевской Оболонью. Поединок проходил в Киеве на стадионе "Левый берег", пишет 24 Канал.

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Оболонь и Заря не забили друг другу

На футбольном поле было много борьбы, поскольку обе команды нуждались в набранных очках в турнирную таблицу, которые необходимы в борьбе за сохранность прописки в элитном дивизионе.

Моменты для того, чтобы забить, имели обе команды. В составе "пивоваров" в первом тайме Тарануха забил из офсайда, из-за чего взятие ворот не было засчитано, а впоследствии Осман попал в штангу.

Луганская команда отвечала опасными ударами от Герреро, с которыми справился Федоровский. Как следствие, финальный свисток зафиксировал на табло неизменные 0:0.

Заря продолжает занимать 11 место в турнирной таблице чемпионата УПЛ, имея в активе 27 очков. Оболонь набрала 22-й балл и идет 13-ю, в зоне переходных игр при сохранении в классе.