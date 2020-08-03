"Колорадо" забил победную шайбу за 0,1 секунды до конца встречи: яркое видео
В матче предыдущего раунда плей-офф "Колорадо" встретился с "Сент-Луисом". Счет держался равным, но за 0,1 секунды до конца матча хозяева забросили шайбу, которая принесла победу.
3 августа болельщиков у экранов ждал жаркий матч в NHL, который оправдал все ожидания. "Колорадо" победил "Сент-Луис" 2:1, сообщает 24 канал.
Стоит прочитать: Хоккеист лезвием травмировал соперника во время матча НХЛ, а после этого избил его партнера: видео
Победа за 0,1 секунды до конца
Первыми открыли счет гости благодаря шайбе Перрона. В течение двух периодов "Сент-Луис" минимально побеждал соперника. В третьей 20-минутке гостям дважды удалось огорчить соперника.
На 46-й минуте Грейвс сравнял счет на табло.
Почти до последней секунды счет держался ничейным 1:1. Но с таким результатом не были согласны хозяева. За 0,1 секунды до конца третьего периода победную шайбу оформил в свой актив форвард Назем Кадри.
Он оказался самым расторопным на добивании у ворот соперника и почти вплотную нанес точный удар – 2:1.
Победная шайба "Колорадо" смотрите видео:
-
Скрипника в "Днепре-1" не будет, Михайленко сохранит свой пост, – "ТаТоТаке"сегодня , 16:13
-
Надо будет поменять всех вас: Суркис пригрозил игрокам "Динамо" за неудачу с Луческу31 июля , 08:33
-
Непобедимый американский боец UFC потерпел первое поражение сенсационным нокаутом: видео2 августа , 15:07