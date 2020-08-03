В матче предыдущего раунда плей-офф "Колорадо" встретился с "Сент-Луисом". Счет держался равным, но за 0,1 секунды до конца матча хозяева забросили шайбу, которая принесла победу.

3 августа болельщиков у экранов ждал жаркий матч в NHL, который оправдал все ожидания. "Колорадо" победил "Сент-Луис" 2:1, сообщает 24 канал.

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Победа за 0,1 секунды до конца

Первыми открыли счет гости благодаря шайбе Перрона. В течение двух периодов "Сент-Луис" минимально побеждал соперника. В третьей 20-минутке гостям дважды удалось огорчить соперника.

На 46-й минуте Грейвс сравнял счет на табло.

Почти до последней секунды счет держался ничейным 1:1. Но с таким результатом не были согласны хозяева. За 0,1 секунды до конца третьего периода победную шайбу оформил в свой актив форвард Назем Кадри.

Он оказался самым расторопным на добивании у ворот соперника и почти вплотную нанес точный удар – 2:1.

Nazem Kadri's (@43_Kadri) excitement from scoring a GWG with 0.1 seconds on the clock...



Oh, and that second picture is breathtaking. #StanleyCup Round Robin pic.twitter.com/paRfxNpMyw — NHL (@NHL) August 3, 2020

Победная шайба "Колорадо" смотрите видео: