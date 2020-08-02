Один из первых матчей плей-офф НХЛ между "Калгари" и "Виннипегом" закончился скандалом. Все из-за Мэтью Ткачука, который травмировал соперника.

Еще в первом периоде Ткачук преследовал Марка Шайфли. Однако последний успел избавиться от шайбы под бортом. После чего хоккеист "Калгари" влетел в него. И во время удара лезвием конька нанес ему удар в незащищенную часть ноги, сообщает 24 канал.

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После этого столкновения Шайфли не смог продолжить игру. Он долго лежал на льду, корчась от боли. Арбитры сразу же остановили игру. Покинул площадку хоккеист "Виннипега" лишь с помощью медиков и партнеров по команде. На левую ногу, которая была травмирована, он не наступал.

"Я следовал за ним в защите, это просто несчастный случай. Чувствую себя ужасно из-за того, к чему это привело. Он развернулся, и мой левый конек немного колебался, я двигался слишком быстро по своим меркам. Все выглядело так, будто я задел его. Но тело Марка двигалось в одну сторону, но когда я хитировал его, нога Шайфли осталась в другой стороне", – сказал после матча Ткачук.

Но еще после этого эпизода Ткачук подрался с капитаном "Виннипега" Блейком Уиллером. Именно драка оказалась довольно короткой – Ткачук за несколько секунд уложил соперника на лед, после чего их разобрали арбитры.

Сам матч закончился победой "Калгари" 4:1