У матчі попереднього раунду плей-офф "Колорадо" зустрівся із "Сент-Луїсом". Рахунок тримався рівним, але за 0,1 секунди до кінця матчу господарі закинули шайбу, яка принесла перемогу.

3 серпня на вболівальників біля екранів чекав спекотний матч у NHL, який виправдав всі очікування. "Колорадо" переміг "Сент-Луїс" 2:1. повідомляє 24 канал.

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Перемога за 0,1 секунди до кінця

Першими відкрили рахунок гості завдяки шайбі Перрона. Протягом двох періодів "Сент-Луїс" мінімально перемагав суперника. У третій 20-хвилинці гостям двічі вдалось засмутити суперника.

На 46-й хвилині Грейвс зрівняв рахунок на табло.

Майже до останньої секунди рахунок тримався нічийним 1:1. Але з таким результатом не було згідні господарі. За 0,1 секунди до кінця третього періоду переможну шайбу оформив у свій актив форвард Назем Кадрі.

Він виявився найспритнішим на добиванні біля воріт суперника та майже впритул завдав точного удару – 2:1.

Nazem Kadri's (@43_Kadri) excitement from scoring a GWG with 0.1 seconds on the clock...



Oh, and that second picture is breathtaking. #StanleyCup Round Robin pic.twitter.com/paRfxNpMyw — NHL (@NHL) August 3, 2020

Переможна шайба "Колорадо" дивіться відео: