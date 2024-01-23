В ночь с 22 на 23 января в Национальной хоккейной лиге прошел матч между командами Аризона Койотс и Питтсбург Пингвинс (5:2). Главным антигероем поединка стал хоккеист "пингвинов" Евгений Малкин, пишет 24 Канал.

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На 45-й минуте матча, когда счет был 3:2 в пользу Аризоны, россиянин отправил шайбу в свои ворота. Во время розыгрыша отложенного штрафа, когда ворота Пингвинса покинул голкипер Тристан Джарри, Крис Летанг отдал передачу на Малкина. Однако россиянин настолько неуклюже сыграл клюшкой, что за голову схватились все зрители на трибуне.

Видео автогол Малкина

В комментариях фейл Малкина назвали "самым тупым голом в истории НХЛ". Отметим, что по правилам хоккея в нем не могут быть автоголы. Поэтому взятие ворот записали на форварда Аризоны Лоусона Круза, который касался шайбы последним из команды "койотов".

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