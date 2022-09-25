С фронта на соревнования по ММА: боец спецподразделения "Kraken" представит Украину на ЧЕ
С 26 по 28 сентября в Тбилиси, столице Грузии, состоится престижный старт по смешанным боевым искусствам международной федерации GAMMA – чемпионат Европы. От Украины уедет военное спецподразделение ГУР "Kraken", Кирилл Коломиец.
Едет, чтобы поднять в Грузии сине-желтый флаг
Украинский защитник сменяет на время военный фронт на спортивный. Для качественной подготовки к чемпионату Европы и самого выступления на соревнованиях Кириллу Коломийцу предоставили отпуск, пишет 24 канал.
Стоит прочесть Боец спецподразделения KRAKEN одержал победу на турнире по MMA и посвятил ее своим собратьям
Кирилл Коломиец – представитель Украины на ЧЕ / Фото предоставлено 24 каналу
В ГУР дали добро и отпустили талантливого бойца на престижный старт в Грузию. Ведь в прошлом году Кирилл стал чемпионом Европы по ММА.
Кирилл Коломиец защищает Украину от оккупантов / Фото предоставлено 24 каналу
Кирилл Коломиец – защитник Украины не только на военном фронте
- Кирилл Коломиец – действующий чемпион Украины.
- Четыре раза побеждал на турнирах серии Road to WWFC. Также торжествовал на соревнованиях WWFC, состоявшихся в июле 2022-го в Молдове.
- Трогательности победе в Кишиневе добавил тот момент, что свою победу Кирилл посвятил своим собратьям. Коломиец подытожил свое выступление щемящей и в то же время трогательной речью: "Я поднял этот флаг, но я уверен, что мы его еще не раз поднимем в главной битве против нашего общего врага. Слава Украине!".
- Присутствующие в зале восхищались такими словами и устроили овации украинскому бойцу. А кто-то из зала ответил Кириллу: "Героям слава!"